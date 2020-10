Inzaghi: “Il Bologna ha raccolto meno di quanto meritasse, non lo sottovaluteremo”

Lazio col carico di entusiasmo dopo la vittoria in Champions con il Borussia Dortmund, ma anche un po’ incerottata in vista della sfida di domani contro il Bologna. Ne ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi.

“Valuteremo le condizioni di Pereira, Cataldi ed Armini. Radu e Lulic sono fuori e poi ci sono Lazzari ed Escalante ancora da valutare. Milinkovic? Ha preso una botta che lo ha costretto al cambio martedì, ieri non si è allenato ma confido di recuperarlo e deciderò se schierarlo dall’inizio o no”.