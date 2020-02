Inzaghi: “Grande primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto”

Soddisfatto Simone Inzaghi per la vittoria sul Bologna e il primo posto momentaneo in classifica. Le sue parole nel post partita di Sky:

“Primi in classifica dopo 26 giornate? Posso dire che alla fine del ritiro estivo ero molto soddisfatto per come aveva lavorato squadra, ma da qui a dire che saremmo stati in testa ce ne passa. Conosco i ragazzi, so quanto mi danno e quanto mi possono dare. Luis Alberto? Sarebbe riduttivo parlare solo di due o tre giocatori, io parlerei del gruppo, del fatto che lasciare in panchina Vavro e Caicedo è stato difficile dopo le recenti prestazioni”.