Inzaghi: “Gli episodi non girano a nostro favore. Sconfitta che brucia, ma dobbiamo reagire”

La Lazio non riesce a riscattare la pesante sconfitta in Champions League, Immobile sbaglia un rigore e il Bologna vince 2-0. Questo il commento al termine della partita di Simone Inzaghi in conferenza stampa:

“Abbiamo approcciato bene la partita, eravamo padroni del campo. Il rigore sbagliato e il gol subito hanno indirizzato la gara, sono cose che possono capitare ma doveva esserci una reazione. Abbiamo condotto e dominato la gara, ma siamo qui a parlare di una sconfitta che fa male per la nostra classifica. Una squadra ambiziosa come la nostra doveva far meglio. Se avessimo giocato altri 90′, credo che non avremmo comunque segnato, era il destino. Dobbiamo reagire”.