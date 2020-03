Inzaghi: “Continuare così non ha senso, fermate tutto”

Il Benevento continua a vincere, ma il suo allenatore non riesce proprio a parlare di calcio in questo momento. L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e lo sport sta crescendo sempre più: c’è grande confusione circa le migliori misure da adottare. A margine del successo sul Pescara, dice la sua dunque anche Filippo Inzaghi.

“Continuare in questo modo non ha senso. Spero che fermino tutto al più presto. Abbiamo bisogno che qualcuno ci faccia almeno capire quello che sta succedendo. La salute viene prima di tutto, il calcio tornerà quando sarà il momento – spiega l’ex allenatore del Bologna, che infine conclude – Questi ragazzi stanno facendo una stagione straordinaria e meritano di esultare con il proprio pubblico. Adesso mi vien difficile parlare di calcio. In questo momento non ci si riesce più a godere nulla”.

Fonte: “Ansa”