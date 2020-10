Inzaghi: “Contento per la vittoria. Il Bologna gioca bene, ma non raccoglie”

Il commento di Simone Inzaghi a Solo Calcio dopo la vittoria della Lazio sul Bologna per 2-1:

“Ottima prova di carattere, sapevamo non era semplice. Vittoria arrivata contro una squadra organizzata che gioca bene, ma non raccoglie quanto dovrebbe. Peccato per il gol subito negli ultimi minuti. Sono contento per la vittoria”.