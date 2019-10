Inzaghi: “Col Bologna settima gara in ventuno giorni…”

Vittoria sofferta, ma la Lazio si è rilanciata in Europa League con il successo di ieri sera con il Rennes. Per Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ora l’ultimo sforzo prima della sosta: quello di Bologna. Per la Lazio sarà la settima partita in ventuno giorni. Le parole di Inzaghi:

“Penso che il secondo tempo sia stato ottimo, una differenza rispetto alle prime sei di campionato dove avevamo fatto meglio in avvio. Dobbiamo giocare bene l’intera gara. Bologna? Sarà la settima partita in ventuno giorni e devo gestire al meglio le forze. Negli anni scorsi abbiamo visto che si può incorrere in qualche difficoltà”.