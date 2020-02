Può sorridere Simone Inzaghi, per lui e la Lazio primo posto solitario in classifica aspettando i recuperi.

Il mister biancoceleste, intervenuto nel post partita, ha commentato così la vittoria sul Bologna:

“Sono molto contento del risultato, siamo stati in grado di soffrire e portare a casa tre punti fondamentali.

Il Bologna è una squadra molto forte in trasferta, non era una partita facile”.

