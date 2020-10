Inzaghi: “Bologna ricordo splendido. Domani servirà una partita perfetta”

Durante la conferenza stampa di ieri, Filippo Inzaghi è apparso sereno e non preoccupato della partita contro il Bologna. Ha infatti messo una pietra sul passato e considera i rossoblù una squadra forte come le altre. Queste le sue parole:

“Il Bologna è molto competitivo, l’anno scorso ha sfiorato la qualificazione in Europa League. Per tenerli a bada dovremmo fare un’altra partita perfetta come quella contro la Sampdoria, sopperendo al gap tecnico con la fame e la forza del gruppo. Con il Bologna non ho rivincite, mi hanno trattato bene tutti, sia la società che i tifosi, ho un ricordo splendido. È stata una parentesi negativa della mia carriera, da cui ho imparato tantissimo”.