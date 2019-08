Inzaghi: “Per diventare un allenatore importante di Serie A c’è tempo”

La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un’anteprima di un’intervista a Filippo Inzaghi che apparirà domani su Sportweek.

L’allenatore del Benevento ha parlato dello stato attuale della sua carriera dopo le non fortunate avventure sulla panchina del Milan e del Bologna: “Ma io non guardo alla categoria: amo lavorare dove c’è entusiasmo e qui l’ho trovato. Per diventare un tecnico importante anche in A c’è tempo. Intanto voglio guadagnarmela qui. Se mi guardo allo specchio mi vedo cambiato. Troppi capelli bianchi. Ma se mi guardo dentro sono sempre io, innamorato del pallone.”