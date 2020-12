Inter-Bologna, la sfida di Medel

Da una parte Gary Medel, dall’altra Arturo Vidal e Alexis Sanchez. I tre sono amici da una vita, quasi dei fratelli, oltre a essere compagni di nazionale con la maglia del Cile.

Stasera al Meazza tutti e tre potrebbero essere in campo dal primo minuto, con una sfida che porterà subito ai ricordi di nazionale, con 130 partite condivise con la maglia della Roja e soprattutto due Copa America vinte. Se Medel giocasse a centrocampo si troverebbe di fronte Vidal, mentre se scalasse in difesa marcherebbe stretto Sanchez. Comunque vada, affronterebbe un suo amico e compagno di nazionale. Inter-Bologna di stasera avrà anche un altro sapore particolare per il Pitbull, che torna nello stadio in cui ha giocato per tre stagioni con la maglia nerazzurra, tra il 2014 e il 2017, collezionando 91 partite e 1 gol.

Fonte-Stadio