Inter-Bologna, la moviola di Stadio: male Colombo

5 in pagella a Colombo che sbaglia sulla punizione del due a uno Inter, fallo inesistente di Lucumi su Lautaro (palla piena) e si perde il rigore nel secondo tempo per fallo di mano di Sosa.

'Non sufficiente la partita di Colombo, eppure facilissima - scrive Stadio - al di là dell’OFR (forse coperto, ma tocco di mano chiaro), errore grave la punizione del 2-1, che non incide sul risultato finale, ma sull’andamento momentaneo della gara sì. Tanti 6 gialli, troppe le ramanzine in campo con richiami plateali, non siamo ancora a quei livelli. Cose facili no?'