Inter-Bologna, i rossoblu vogliono il colpaccio

Dopo il pareggio casalingo con il Cagliari, il Bologna vuole tornare alla vittoria. Il successo di ieri sera del Milan costringe i rossoblu ai 3 punti: in caso contrario, il sogno Europa League diventerà quasi impossibile. E Mihajlovic lo sa bene, anche se già un pareggio contro i nerazzurri non sarebbe male. D’altronde, a San Siro è dura per tutti: lo sa bene il Brescia, che qualche giorno fa ne ha presi addirittura 6.

L’Inter ospita dunque i rossoblu consapevole della propria superiorità, ma guai a sottovalutare la squadra di Mihajlovic. Conte oggi spingerà ancora di più i suoi ragazzi: il Diavolo gli ha fatto un favore annientando la Lazio, ed ora il secondo posto sembra più vicino. Alle 17.15 il fischio d’inizio, gara valida per la 30^ giornata di Serie A.