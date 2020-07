In vista di Inter-Bologna, Sinisa Mihajilovic potrebbe far riposare alcuni giocatori per via del numero troppo elevato di partite giocate nell’ultimo mese.

Stiamo parlando di Mitchell Dijks e Danilo, i due rossoblu sono apparsi stanchi nelle ultime uscite ed il tecnico rossoblu sembra intenzionato a sostituirli per la gara di San Siro.

Al loro posto pronti Denswil e Krejci.

Fonte: TMW