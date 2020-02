Insulti razzisti a Barrow: cacciato tifoso della Roma

Non si ferma la piaga del razzismo.

Secondo quanto riportato da Forzaroma.info, un tifoso giallorosso sarebbe stato cacciato venerdì sera nel corso della partita tra Roma e Bologna per insulti razzisti. L’uomo in questione, situato nei pressi della tribuna stampa, avrebbe definito ‘negro di m…’ l’attaccante rossoblù Musa Barrow. Gli addetti della Roma avrebbero immediatamente allontanato l’uomo dallo stadio, il quale aveva a disposizione un biglietto di Tribuna Monte Mario ma che grazie ad un amico giornalista era riuscito ad ottenere un pass per la tribuna stampa.