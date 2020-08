Inizio Serie A, possibile rinvio di una settimana

Il via alla Serie A 2020-21 potrebbe slittare di una settimana. Al momento l’idea è di partire nel weekend del 19-20 settembre, ma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rende noto come diversi club che prenderanno parte al prossimo campionato stiano spingendo per rinviare questo appuntamento al fine settimana successivo, quello del 26-27 settembre.

Sono tante le squadre che spingono per questo rinvio, con l’Inter in testa. Sono due le motivazioni principali che hanno portato le società ad avanzare questa proposta: innanzitutto il boom di contagiati che ha colpito molte formazioni di Serie A nelle ultime settimane, e inoltre la possibilità di godere di una migliore organizzazione della ripartenza e della preparazione. Non è chiaro in quale direzione intenda muoversi la Lega Serie A: le discussioni sono in corso ma per una scelta definitiva bisognerà attendere le ore 12 del 31 agosto, quando si riunirà il Consiglio Federale.