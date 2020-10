Infortunio Santander, i possibili tempi di recupero

Sostituito alla fine del primo tempo, Federico Santander potrebbe rischiare uno stop dalle due alle quattro settimane. Infortunio che però verrà valutato meglio tra oggi e domani.

Il primo bollettino medico parla di un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro. Fin qui il paraguaiano ha collezionato quattro presenze in questo campionato, e un flirt con il gol che manca dal 30 ottobre, in occasione della trasferta di Cagliari. Da quel momento si sono susseguiti una serie di guai e infortuni e per l’ariete rossoblù non c’è stata più tregua.

Fonte – Stadio.