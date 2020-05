Infortunio per Ibra, si teme un lungo stop

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essersi infortunato seriamente. Secondo quanto riportato da Sky Sport lo svedese ha dovuto fermarsi oggi in allenamento per un problema al polpaccio, ma si teme per il tendine d’Achille.

Il 39 enne di Malmoe ora si sottoporrà a tutti gli esami clinici del caso, ma le prime indiscrezioni lasciano intendere un problema non di poco conto. Si teme un lungo stop: da capire se questo avrà un impatto sulle possibili decisioni di Ibra rispetto alla sua carriera professionistica. Come noto, lo svedese è stato recentemente accostato al Bologna.