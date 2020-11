Bologna – Infortunio Orsolini, cambio modulo per Mihajlovic?

Ieri al minuto 17′ di Bologna-Crotone, Riccardo Orsolini, ha accusato un infortunio muscolare ed è stato costretto al cambio. Si teme uno stop di 20 giorni, ma le sue condizioni verranno valutate meglio domani con gli esami strumentali per capire se c’è o meno una lesione muscolare. Un problema per Mihajlovic con Skov Olsen ancora infortunato.

Il tecnico rossoblù ora dovrà scegliere se continuare con il suo modulo, il 4-2-3-1, utilizzando Sansone com’è avvenuto ieri e in alternativa Vignato o se cambiare modulo. Un’alternativa possibile al modulo classico, potrebbe essere l’utilizzo del centrocampo a 3, passando quindi al 4-3-1-2, con l’inserimento di Dominguez e l’accentramento di Barrow in attacco al fianco di Palacio. Un’altra ipotesi potrebbe essere il passaggio alla difesa a 3 con Medel in difesa insieme a Tomiyasu e Danilo. Restano però i dettami tattici già ampiamente assimilati dalla squadra con il 4-2-3-1 ed è probabile che Mihajlovic continuerà con il modulo attuale, proprio come ha fatto ieri.