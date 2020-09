Infortunio Medel, a rischio le prime due giornate

Brutte notizie dall’infermeria rossoblù. Gli esami a cui è stato sottoposto Gary Medel dopo l’infortunio rimediato a Pinzolo hanno evidenziato uno stiramento al muscolo semimembranoso della gamba destra: i tempi di recupero sono stati stimati in 2-3 settimane.

Il centrocampista cileno salterà sicuramente la prima di campionato contro il Milan, sia per l’infortunio sia perchè squalificato. Tenterà poi il recupero lampo, ma non è detto che sia a disposizione già per il Parma alla seconda: i suoi progressi verranno valutati giorno dopo giorno. Chi ci sarà già contro il Milan invece è Lorenzo De Silvestri, che ieri ha svolto l’intera seduta (la prima) insieme ai suoi nuovi compagni. L’ex laterale destro del Torino si candida ad essere titolare sin da subito, con la speranza di essere protagonista per tutta la stagione.