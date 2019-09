Infortunio Danilo: il comunicato ufficiale del Bologna

Il Bologna conferma l’entità dell’infortunio di Danilo. Ciò che si temeva è purtroppo divenuto realtà. Il difensore brasiliano ha infatti riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il ragazzo verrà costantemente monitorato, e in seguito verranno fatti altri esami specifici che ne delineeranno il programma di recupero. Danilo dovrà stare in infermeria per circa 3 settimane.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Gli esami cui è stato sottoposto Danilo Larangeira hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il giocatore prosegue le terapie: i tempi di recupero sono di circa 3 settimane”.