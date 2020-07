Infortuni – Si valuta Tomiyasu, rischio stagione finita

Potrebbe essere arrivata al termine con leggero anticipo la travagliata stagione 2019-20 per Takehiro Tomiyasu. Il giapponese è uscito durante il match con l’Atalanta per un risentimento di tipo muscolare alla coscia destra. Al momento il Bologna sta valutando le sue condizioni. Si attende un comunicato nelle prossime ore.

Non c’è dubbio che il giocatore della Terra del Sol Levante sia una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Mihajlovic. Il tecnico rossoblu nel periodo post Coronavirus ha sempre schierato il classe ’98 tra i titolari, unico giocatore insieme a Skorupski. Per il Bologna si tratta dell’ottavo stop per infortunio dopo il lockdown. Per lui si parla di almeno un paio di settimane di stop, che lo terrebbero out per il resto della stagione.

