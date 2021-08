Info trasferta per Atalanta-Bfc

Le info per seguire la squadra a Bergamo

'L’Atalanta BC comunica, in relazione ad Atalanta-Bologna della 2° giornata in programma sabato alle 18:30 al Gewiss Stadium, che è in corso la prevendita dei biglietti del Settore Ospiti (capienza 1637 posti, 816 effettivamente disponibili con disposizione a scacchiera). I tagliandi saranno acquistabili da lunedì 23 agosto 2021 a venerdì 27 agosto ore 19, online qui, in modalità print@home. I residenti nella provincia di Bologna potranno acquistare biglietti esclusivamente per il Settore Ospiti, i residenti nella provincia di Bergamo NON potranno acquistare biglietti per il Settore Ospiti. Il costo unitario è di 25€, non sono previste riduzioni'.