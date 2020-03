Infantino: “L’Europeo al 2021 si scontra con il Mondiale per club, troveremo soluzione”

Europeo e Coppa America sono state spostate al 2021, ma per il presidente della Fifa Gianni Infantino i problemi di calendario non sono risolti. Per l’estate 2021 era stata fissata la nuova competizione Fifa, ovvero il Mondiale per Club rinnovato che va a sostituire la Confederations Cup. Questo nuovo Mondiale dovrebbe prevedere 24 squadre partecipanti ed è calendarizzato in Cina dal 17 giugno al 4 luglio, quindi in conflitto con la nuova data degli Europei.

Per questo motivo il presidente Infantino domani ne parlerà in conference call con i partner, soprattutto con la federazione cinese che dovrebbe organizzare l’evento. La possibilità è che slitti il Mondiale per Club per fare spazio all’Europeo. Non solo, Infantino suggerirà una donazione immediata di 10 milioni di dollari al fondo per l’emergenza Covid dell’OMS.