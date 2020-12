Incredibile, il Bologna rimonta due gol ma sbaglia un rigore al 94′: 2-2 a La Spezia

Dall’inferno al quasi Paradiso. Il due a due di La Spezia potrebbe anche essere salvifico considerando che il Bologna aveva pareggiato al 92′, per i padroni di casa doppietta di Nzola, rimontando due gol di svantaggio, ma alla fine prevale il rammarico per il rigore sbagliato da Barrow al 95′. Proprio il gambiano, con un eurogol, aveva portato un insperato pari.

Mihajlovic alla fine aveva scelto Paz in difesa e Da Costa in porta, per il resto tutto secondo le indiscrezioni della vigilia. Ma il Bologna di oggi è una squadra distratta, preoccupata, tesa, infatti lo Spezia ha vita facile ad annullare qualsiasi fonte di gioco rossoblù e a bucare, come la Roma, con palle in verticale con la difesa statica. Così arriva il vantaggio al 18′, palla senza guardare di Maggiore per Gyasi, assist per Nzola e 1-0. Il Bologna si vede poco, la volta che lo fa è Palacio a pescare Barrow che salta il portiere ma non trova la porta. Poche cose dai rossoblù che infatti al 36′ rischiano il secondo, ma il piattone di Estevez è alto da cinque metri. Occasionissima ospite al 40′, Provedel sbaglia il rinvio ma Soriano inspiegabilmente non calcia e cincischia.

Nella ripresa il Bologna passa a tre dietro, prima arretrando Medel, poi inserendo Svanberg e portando De Silvestri sulla linea dei difensori. A parte una punizione di Barrow parata da Provedel e una girata in area di Palacio murata da Estevez, il Bologna non crea tanto, anzi rischia in contropiede: Da Costa salva con l’aiuto del palo su Agudelo. Ma il gol è dietro l’angolo, arriva al 63′ con la fuga di Agudelo che stavolta pesca Nzola sul secondo palo. Sembra finita, ma al 71′ Dominguez pesca il destro vincente sugli sviluppi di un corner. C’è ancora speranza. Gli ospiti non hanno comunque le forze per sfondare, serve un miracolo. Arriva al 92′, quando Barrow ha la pazza idea di tentare un tiro da metà campo che beffa Provedel per il 2-2 che rianima tutti. Il Bologna allora crede nel miracolo totale, e potrebbe arrivare anche quello perché Chabot tocca Soriano in area al 94′: rigore. Barrow, come in Coppa Italia, si fa murare, stavolta para Provedel che salva anche la ribattuta. Maledizione Bologna, arriva un punto insperato che alla fine dovevano essere tre.