Incredibile a Piacenza, l’ex rossoblù Cacia non convocato: non ha ringraziato il presidente

Problemi per Daniele Cacia a Piacenza. L’ex attaccante rossoblù, promosso in A nel 2015, non è stato convocato per la sfida tra i piacentini e il Carpi, ovviamente nel campionato di Serie C.

I motivi, però, sono alquanto buffi. Di fatto, quello nei confronti di Cacia è un provvedimento disciplinare. L’attaccante, lo scorso weekend, dove ha siglato gol e assist, ha ringraziato una serie di persone nel post partita, partendo dai compagni, passando per allenatore, tifosi e famiglia, ma non il presidente Franzini. A domanda diretta del giornalista ‘e il presidente non lo ringrazia?’, Cacia ha risposto ‘la mia famiglia e stop’, come si legge su Sportpiacenza. Per questo motivo, come riporta Tuttoc, Cacia non sarebbe stato convocato per la sfida al Carpi.