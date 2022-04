Incontro contro il match fixing con Primavera e Under 17

Organizzato un incontro contro il match fixing per i ragazzi di Primavera e under 17

E' stato chiarito il lavoro di Sportradar, ente per la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno, così come gli articoli 24 e 30 della giustizia sportiva, che chiariscono pene e responsabilità in cui si incorre per questo tipo di infrazione. Un'occasione di informazione e sensibilizzazione verso ragazzi così giovani, attraverso diversi esempi di atleti professionisti, il tutto presieduto da Marcello Presilla, responsabile di Sportradar.