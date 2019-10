Inaugurata la mostra ‘Cavalieri, atleti e goleador’

Il Bologna compie oggi 110 anni e inizia la sua settimana di celebrazione con l’inaugurazione della mostra ‘Cavalieri, atleti e goleador’ nella sede di Villa delle Rose.

L’introduzione di Claudio Fenucci: “È un giorno speciale, particolare, lo celebriamo con gioia assieme ai nostri tifosi. Sono stati 110 anni di gioie e dolori ma soprattutto di amore. Questa mostra ci farà rivivere le emozioni del passato, mentre i più giovani potranno conoscere chi è il Bologna. Quarto club più vincente in Italia, primo della storia a sconfiggere una squadra inglese. Quando si tifa per il Bologna si tifa per qualcosa di storico. Cercheremo di essere all’altezza del futuro, senza diventare succubi della tirannia del fatturato. Lo merita Bologna e il Bologna, perché non sono bolognese ma sono innamorato della città”.