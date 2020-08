“Highlight your strenght”.

E’ questo lo slogan che ha scelto il Bologna per la nuova collezione d’abbigliamento TRAINING e TRAVEL, che sarà disponibile in vendita sui canali ufficiali da domani. I nuovi prodotti ufficiali del club, marchiati Macron, hanno lo stile, le grafiche e il concept disegnato appositamente per la stagione 2020/2021. Saranno acquistabili sul sito web bolognafcstore.com.