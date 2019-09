In vendita il libro “Bologna Centodieci”

Da oggi è ufficialmente in vendita il libro intitolato “Bologna Centodieci”, che racconta la storia del club rossoblu. I 110 anni di vita della società felsinea racchiusi stagione per stagione in un unico manuale, ora in vendita in tutte le librerie e sullo store online del Bologna.

Queste le parole a margine del club manager Marco Di Vaio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“E’ in vendita da oggi il libro Bologna Centodieci. L’epopea, la gloria, le immagini inedite di Carlo F. Chiesa, edito da Minerva.

Il volume ufficiale che unisce storia ed enciclopedia ripercorrendo campionato per campionato i 110 anni di storia rossoblù con immagini inedite d’archivio, nuovi contenuti e un ricchissimo apparato statistico, è in vendita da oggi in tutte le librerie, sullo store online rossoblù (qui) e sul sito di Minerva (qui) .

Da domani sarà disponibile presso il BFC Official store dello stadio Dall’Ara e da giovedì 3 ottobre anche presso Villa Delle Rose, sede della mostra Arti cavalieri e goleador”.