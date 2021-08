In Coppa Italia sarà Bologna-Ternana

La sfida è in programma lunedì alle 18 al Dall'Ara

Il primo impegno ufficiale del Bologna si avvicina: ancora una settimana, e i rossoblù faranno il loro esordio in Coppa Italia , a meno di sette giorni dal debutto in campionato.

Nella tarda serata di ieri, la squadra allenata da Mihajlovic ha scoperto contro chi se la dovrà vedere: sarà la Ternana la squadra avversaria dei rossoblù nei Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia, fischio d'inizio previsto per lunedì 16 agosto alle 18 al Dall’Ara. Gli umbri infatti hanno eliminato nel Preliminare l’Avellino ai calci di rigore ad oltranza. In vista di questo impegno, Mihajlovic ha ordinato per mercoledì la ripresa degli allenamenti.