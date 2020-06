Bologna – In avanti una poltrona per tre

Con il ritorno del campionato alle porte, si fa sempre più viva l’ipotesi di un Bologna super offensivo visto il pacchetto attaccanti a disposizione di Mihaijlovic.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il tecnico serbo avrebbe più di qualche dubbio riguardo la possibile formazione titolare da schierare, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo.

Con Santander, Barrow e Palacio per un solo posto in avanti, la scelta appare sempre più complicata.

Attualmente è l’esperienza dell’argentino a fare la differenza nelle gerarchie ma occhio al gambiano ex Atalanta. Resta più indietro El Ropero.