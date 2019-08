In 3000 a Verona anche con la squadra incompleta

Al Bologna manca un centrocampista, ormai la cosa non è una novità. Il problema secondo il Corriere dello Sport sono le tempistiche. Sono ormai passati parecchi giorni dalla cessione di Pulgar, ma i rossoblu non sono ancora riusciti a trovare un sostituto all’altezza. Senza contare che Mihajlovic avrebbe inizialmente chiesto ben due centrocampisti, uno extra e uno per sostituire il cileno.

Nonostante i problemi di rosa, il tifo rossoblu non si è scoraggiato. Alla chiamate alle armi in vista della prima trasferta, i tifosi hanno risposto in massa: più di 1700 si sarebbero già armati di biglietto, e le previsioni parlano di 3000 bolognesi a Verona. Una risposta decisa, da parte di un pubblico che si sta stringendo attorno alla propria squadra, orfana del condottiero in panchina. Una squadra che ha ridato fiducia alla propria piazza mettendo in campo goliardia e spirito battagliero. Certo la sconfitta è dietro l’angolo ma il nuovo Bologna, rimodellato seguendo la cavalcata salvezza dello scorso anno, regala speranze al popolo rossoblu.