Impresa Under 17, è in finale Scudetto

Dopo la sconfitta in finale scudetto per l'under 18, il settore giovanile rossoblù ha vissuto una grande impresa ieri.

L'under 17 di Denis Biavati ha infatti battuto il Milan nella semifinale per uno a zero, gol di Ravaglioli, e ha conquistato la finale del campionato. L'ultima volta per gli Allievi in finale era 21 anni fa. E' stata invece eliminata di un soffio l'under 15 di Solivellas, dopo l'1 a 1 dell'andata il Bologna aveva bisogno di vincere a Firenze, ma dopo il vantaggio di Castaldo è arrivata la rimonta viola nel finale con Maiorana e Cristodaro.