Impiego dei nuovi acquisti: Bologna a metà classifica

Dopo le prime 4 giornate di Serie A, è già possibile analizzare alcuni dati statistici. Il “Cies” ha stilato questa mattina un’interessante classifica circa la frequenza con cui le squadre europee utilizzato i nuovi acquisti. In esame sono state prese tutte le formazioni dei primi 5 campionati europei, e la prima in assoluto è risultata essere la Fiorentina. Per quanto riguarda la Serie A, dove in testa è appunto la Viola, il Bologna occupa l’11^ posizione: Mihajlovic impiega i nuovi arrivati con una frequenza del 30.8%.

Il Bologna si è mosso parecchio sul mercato quest’estate. Nella lista degli acquisti si legge: Tomiyasu, Denswil, Bani, Medel, Schouten e Skov Olsen. Di questi, soltanto Schouten non ha ancora esordito con la maglia del Bologna. Per quanto riguarda gli altri, 4 gare da titolari su 4 per Tomiyasu e Denswil. 3 per Medel – tutte da quando è arrivato – e 2 invece per Bani, subentrato all’infortunato Danilo. Appena una manciata di minuti infine per Skov Olsen, lanciato domenica scorsa a Brescia nel finale.

La classifica della frequenza di impiego dei nuovi arrivati in Serie A

Fiorentina 69.5%

Hellas Verona 58.5%

Genoa 45.6%

Lecce 44.5%

Cagliari 39.9%

Sassuolo 39.1%

SPAL 38.4%

Parma 32.8%

Udinese 32.7%

Brescia 30.8%

Bologna 28.4%

Inter 23.5%

Roma 23.0%

Juventus 20.0%

Sampdoria 18.2%

Napoli 14.3%

Lazio 10.7%

Torino 9.5%

Milan 7.6%

Atalanta 5.5%