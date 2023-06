Impatto di AAMS sulla Serie A e Scommesse Sportive: Peer Review

Nel corso delle indagini è stato possibile stabilire che 8 squadre di Serie A e B si sono accordate circa il risultato delle partite della stagione che sarebbe stata giocata. La cospirazione è stata messa in atto con l'obiettivo di fare soldi attraverso le scommesse. Tra questi, alcune star del calcio coinvolte come Paolo Rossi. L'organizzazione lo ha sospeso per 2 anni dalla partecipazione in Serie A.

Se parliamo dei tempi moderni, i siti delle scommesse sportive di NonAAMS.com o con AAMS ricorderanno lo scandalo di Calciopoli. La collusione del 2006 ha coinvolto non solo i rappresentanti delle squadre, ma anche gli arbitri. Questi soggetti ricevevano ricompense materiali, per il quale motivo dovevano trattare i giocatori di una determinata squadra in modo favorevole. Le squadre come Juventus, Milan, Lazio e altre sono stati coinvolte nello scandalo. Numerosi dirigenti, come Galliani del Milan e Moggi della Juventus, sono state costretti a dimettersi. Naturalmente, questo non poteva non influenzare il calcio italiano. Il numero di scommesse sulle partite truccate regolari per campionato ha iniziato a diminuire rapidamente, così come l'interesse generale dei tifosi locali per la Serie A.