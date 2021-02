Corsi e ricorsi storici al Dall’Ara. Dopo dieci anni il Bologna torna a battere la Lazio e lo fa dopo essere sopravvissuto a un rigore sbagliato da Immobile, terzo consecutivo ciccato dai biancocelesti al Dall’Ara, segnando con Mbaye, messo all’ultimo per il forfait di Djiks, e Sansone. Festa grande per il Bologna che torna dunque a portarsi a casa lo scalpo di una big. Due a zero senza appello e rossoblù che volano a 28 punti.

