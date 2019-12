Ilicic in dubbio anche per Bologna

I tifosi del Bologna osserveranno con attenzione questa sera l’Atalanta in Ucraina contro lo Shaktar Donetsk.

I nerazzurri si giocano il passaggio del turno in Champions League e domenica saranno gli avversari in campionato dei felsinei. Per mister Gasperini c’è l’assenza stasera di Josip Ilicic, per lui elongazione al flessore della coscia destra. Si tratta di un infortunio non grave, ma che ad oggi lo pone in dubbio anche per Bologna. Sarebbe una buona notizia per i rossoblù, considerato che Ilicic ha nel Bologna la sua vittima preferita con 7 gol fatti in 15 partite, con un bilancio di 12 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.