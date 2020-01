Il Tour del Dall’Ara: i nuovi appuntamenti

Torna il Tour dello Stadio Renato Dall’Ara, aperto a tutti i tifosi rossoblu vogliosi di visitare ogni angolo della casa del Bologna. Il club vuole mantenere uno stretto rapporto con i suoi sostenitori, e riaprire le visite guidate allo stadio è un ottimo modo. Tanti appuntamenti pomeridiani dunque, da sabato 8 febbraio a sabato 18 aprile.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dall’8 febbraio riprendono gli appuntamenti del Dall’Ara Stadium Tour, le visite guidate alla scoperta dello Stadio Renato Dall’Ara dedicate ai nostri tifosi e ai turisti che potranno accedere a tutte le zone della casa del Bologna che normalmente sono riservate esclusivamente agli addetti ai lavori.

Queste le date in programma:

– Sabato 8 Febbraio ore 16:00

– Sabato 29 Febbraio ore 16:00

– Sabato 7 Marzo ore 17:30

– Sabato 14 Marzo ore 16:00

– Sabato 21 Marzo ore 17:30

– Sabato 28 Marzo ore 16:00

– Sabato 4 Aprile ore 16:00* e 17:30

– Sabato 18 Aprile ore 16:00 e 17:30

* Visita dedicata alle persone con disabilità motorie

Dall’Ara Stadium Tour è un progetto realizzato dal Bologna in collaborazione con l’associazione culturale Succede Solo a Bologna che dal 2010 si occupa di valorizzare e promuovere la cultura e il patrimonio artistico e monumentale di Bologna e provincia.

Non farti sfuggire la possibilità di scoprire la casa del Bologna: per tutte le informazioni e per prenotare il tuo Dall’Ara Stadium Tour chiama lo 051 226934 o clicca qui.

Ti aspettiamo!”.