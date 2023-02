Il Torino affronterà il Bologna con una maglia celebrativa

Fra Bologna e Torino è attualmente in corso una vera e propria bagarre per il settimo posto, che concederebbe a una delle due squadre l'accesso alle competizioni europee. Le due squadre si affronteranno per il match di ritorno il 6 marzo, allo Stadio Olimpico Grande Torino. La società granata ha annunciato che la squadra indosserà una maglietta speciale nell'incontro, atta a celebrare i dieci anni di legame di sponsorizzazione fra Torino e Suzuki:

"Oggi presso lo Store Rinascente Torino è stata presentata la nuova Fujin10 Limited Edition, maglia nata per celebrare i 10 anni in campo con Suzuki. La maglia, con cui i granata scenderanno in campo il prossimo 6 marzo nel match casalingo contro il Bologna, è stata disegnata da Kimihiko Nakada, Direttore del Suzuki Design Center di Torino, uno dei quattro Centri Stile Suzuki al mondo e unico in Europa, che si è ispirato a soggetti e temi della cultura tradizionale giapponese". Così la società torinese sul proprio sito ufficiale.