Il Tar dell’Emilia respinge il ricorso Lega Serie A: il Bologna resta in quarantena

Il Bologna resta in quarantena

La Lega Serie A ha presentato quattro ricorsi contro le decisioni dell'Ausl di obbligare alla quarantena i gruppi squadra dei club impossibilitati a giocare, tre di questi sono stati vinti. Come riporta l'Ansa, il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento. Di fatto queste tre squadre potrebbero giocare il prossimo turno se rientrassero nelle regole fissate dal protocollo con un numero minimo di elementi per giocare. L'unico ricorso respinto è stato quello presentato al Tar dell'Emilia, che dunque conferma la quarantena per il Bologna: domani i rossoblù non potranno andare a Cagliari.