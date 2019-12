Il sistema Miha funziona, punti raddoppiati

L’anno che si sta per concludere è stato tra i più prolifici in casa Bologna. La cura Mihajlovic non ha solo salvato il Bologna, gli ha dato linfa nuova. 52 punti in 34 partite, 1,52 a partita e un ambiente carico di stimoli che non si accontenta più di una semplice salvezza.

La svolta è arrivata tra le mura amiche, 10 i successi prodotti dai rossoblu al Dall’Ara. Un fortino inespugnabile quello costruito dal tecnico serbo che ha tolto tantissimi punti alle dirette avversarie. Ma anche in trasferta il trend è decisamente positivo, infatti il primo squillo fu proprio lontano da Bologna, al Meazza di Milano.

La convinzione è che senza la malattia del mister, il bottino rossoblu sarebbe ancora più ricco. A novembre infatti, il periodo post trapianto, dove i contatti tra squadra e allenatore si sono praticamente azzerati, i risultati erano precipitati. Per fortuna ora Sinisa è di nuovo in panchina e il cielo sembra il limite per il suo Bologna.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.