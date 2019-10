Il Secolo XIX avverte: “Ranieri sa come battere Mihajlovic”

Il Dall’Ara è da sempre un tabù per la Sampdoria che a Bologna ha vinto storicamente pochissimo. Dal 1964 ad oggi sono solo due le vittorie blucerchiate in terra emiliana, ma la squadra di Ferrero si aggrappa a Claudio Ranieri.

Il Secolo XIX infatti sottolinea il record che accompagna il nuovo tecnico della Sampdoria contro Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. In quattro precedenti tra i due, sottolinea il quotidiano ligure, ha sempre vinto Ranieri. Per quanto riguarda la squadra, out Linetty e Seculin, mentre De Paoli si è fermato per una influenza ma dovrebbe recuperare.