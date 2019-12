Il ritorno di Mihajlovic fa la differenza

Fino a qualche settimana fa, sembrava impensabile. Ma è successo davvero. Il Bologna chiude infatti il 2019 al 9^ posto in classifica, perfettamente in linea con l’obiettivo stagionale: la parte sinistra della classifica di Serie A. Molto di questo dipende ovviamente da Sinisa Mihajlovic, le cui condizioni di salute migliorano sempre più. Il tecnico rossoblu sta meglio e si vede: dirige gli allenamenti, va in panchina la domenica ed incide sotto ogni punto di vista.

Dopo il novembre disastroso infatti, in cui i felsinei hanno riportato 3 sconfitte ed un pareggio, le cose sono cambiate. Il ritorno di Mihajlovic ha fatto la differenza, ed il Bologna ha ripreso a pedalare sia nei risultati che nelle prestazioni. A dirlo sono i numeri. Nelle ultime 4 partite, infatti, i rossoblu hanno ottenuto 3 vittorie, addirittura contro Napoli, Atalanta e Lecce, inciampando solo contro il Milan. 3 trionfi in questo dicembre d’oro, tanti quanti quelli collezionati nelle prime 13 gare senza Mihajlovic: sempre 3, contro Spal, Brescia e Sampdoria.