Il ritorno di Ballardini al Dall’Ara: l’ultima volta più di 2 anni fa

di Andrea Paganelli

Associando la figura di Davide Ballardini al Bologna , il ricordo immediato dei tifosi rossoblù è alla stagione 13-14, quando subentrò a Stefano Pioli a campionato in corso, ma non riuscì a evitare ai felsinei la retrocessione.

Era il famoso inverno della cessione di Alino Diamanti e di una squadra che, perso il proprio leader tecnico, precipitò in Serie B. Ricordo più dolce è invece quello legato all'ultima volta, da avversario, del tecnico ravennate al Dall'Ara. 24 febbraio 2018, Bologna-Genoa 2 a 0 per i felsinei. In quel match segnò, ironia della sorte, Mattia Destro, che domani tornerà da ex sotto le Due Torri, oltre che Cesar Falletti, su assist dello stesso Destro. L'unico degli undici titolari di quella gara a vestire ancora la maglia del Bfc è Andrea Poli, che però domani sera si accomoderà in panchina, mentre su quella opposta ci sarà l'ex Ballardini, che proverà a fare uno sgambetto alla sua vecchia squadra, come all'andata.