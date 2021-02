Il riconoscimento di Scuola Calcio Élite va al Bologna

In occasione della partita di sabato, tra Bologna e Milan, il Coordinatore Regionale della FIGC – sezione Emilia Romagna – Massimiliano Rizzello ha consegnato il riconoscimento di Scuola Calcio Élite al Responsabile della Scuola Calcio, Valerio Chiatti. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del Bologna:

“È sempre una grande soddisfazione ricevere la qualifica di Scuola Calcio Élite dalla FIGC Emilia Romagna; per di più, riceverlo in una cornice importante come quella dello Stadio “Renato Dall’Ara” in occasione di una partita di cartello l’ha reso ancora più affascinante”.