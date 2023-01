Il retroscena: Volpato scartato dal Bologna nel 2018

Come riporta Repubblica, Volpato sarebbe potuto essere un giocatore rossoblù. Quando aveva 15 anni, nel 2018, fece una settimana di prova nel centro sportivo del Bologna. Si allenava con la squadra under 16 rossoblù ma non venne trattenuto. L'anno dopo fu prelevato dai talent scout della Roma durante un torneo in Malesia. Sempre lui è stato uno dei primi ragazzi ad entrare nella CT 10 Management, la scuderia di talenti di Francesco Totti.