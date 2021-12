Bologna, Corazza: “2021 positivo, bene under 16 e 17. Primavera? A giugno le valutazioni”

“Il 2021 è stata un’annata positiva, dove gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati centrati: mantenere la categoria in Primavera 1; l’approdo in semifinale Scudetto Under 17 con tanti ragazzi classe 2004 di prospettiva; le Under 16 e 15 che hanno avuto notevoli risultati e quest’anno hanno disputato una prima parte di campionato importante; i tanti ragazzi convocati nelle nazionali giovanili. Inoltre, ciliegina sulla torta, i nove esordi nella nostra Prima Squadra, con Wisdom Amey debuttante più giovane nella storia della Serie A”.