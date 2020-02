Il punto sugli infortunati in vista della Lazio

Continua la preparazione da parte del Bologna verso l’importante gara contro la Lazio. I rossoblu nel pomeriggio hanno effettuato il consueto allenamento a Casteldebole con importanti novità riguardanti gli indisponibili.

Continua il lavoro differenziato per Santander e Soriano, entrambi in gruppo ma solo in parte.

Discorso opposto invece per Medel e Sansone, i due giocatori infatti hanno preso parte alla regolare seduta d’allenamento e puntano con forza la gara dell’Olimpico.

Ancora lavoro differenziato per Krejci , Djks e Svanberg.