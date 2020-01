Il punto sugli infortunati in casa rossoblu

Il Bologna prepara la delicata sfida di domenica contro il Verona e si appresta ad accogliere i nuovi acquisti arrivati in questa sessione di mercato.

Dall’infermeria intanto arrivano buone notizie per quanto riguarda Mattia Bani, per il centrale infatti sembra essere rientrato l’allarme infortunio ed il dolore alla caviglia, rimediato a casa di una forte contusione sta piano piano scomparendo.

Anche Denswil sembra essere in ripresa ma le sue condizioni vengono valutate di giorno in giorno, per lui infatti ancora una giornata di riposo per provare a placare l’affaticamento all’adduttore.

Situazioni differenti invece per Krejci e Dijks, il cieco non necessita di intervento per il problema relativo al piatto tibiale ma dovrà stare lontano dal campo ancora per qualche settimana mentre l’olandese che sta ancora svolgendo le terapie mediche in Olanda non sarà a disposizione di Mihaijlovic prima di un mese.

Orsolini, dolorante per una contusione alla spalla, dovrebbe sottoporsi a esami per escludere eventuali complicazioni.