Donsah, il prestito al Rizespor può servire al Bologna

Godfred Donsah dopo l’esperienza in prestito al Cercle Brugge, dove ha collezionato 20 presenze tra coppa e campionato, è tornato in rossoblù per lavorare con la squadra in ritiro a Pinzolo.

Il classe ’96, però, anche in questa sessione di calciomercato è stato ceduto in prestito temporaneo fino al 30 giugno 2021. Donsah ora gioca al Caykur Rizespor in Super Lig e l’inizio della sua avventura sta fruttando. Con il club turco, le presenze in campionato sono 4 di cui 3 da titolare e una dalla panchina per un totale di 257′ minuti. Sembra che si stia confermando nel suo ruolo di centrocampista centrale, infatti, con lui in campo, la squadra ha trovato 3 vittorie nelle sue 3 presenze da titolare e un pareggio nella partita in cui è subentrato. Il Caykur Rizespor si trova al 7° posto in classifica con 11 punti, a sole 2 lunghezze dal Basaksehir che occupa l’ultimo posto per accedere alla Conference League. Il campionato è ancora lungo, ma la speranza è che Godfred possa confermarsi a buoni livelli, trovando sempre più spazio e se riuscirà a rivalutarsi sarà un bene anche per il Bologna.